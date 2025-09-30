- Panorámica
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
El tipo de cambio de CSMD de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.09, mientras que el máximo ha alcanzado 33.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CSMD hoy?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) se evalúa hoy en 33.16. El instrumento se negocia dentro de -0.15%; el cierre de ayer ha sido 33.21 y el volumen comercial ha alcanzado 39. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CSMD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF se evalúa actualmente en 33.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.18% y USD. Monitoree los movimientos de CSMD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CSMD?
Puede comprar acciones de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) al precio actual de 33.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.16 o 33.46, mientras que 39 y -0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CSMD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CSMD?
Invertir en Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.67 - 33.99 y el precio actual 33.16. Muchos comparan 2.60% y 20.14% antes de colocar órdenes en 33.16 o 33.46. Estudie los cambios diarios de precios de CSMD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Congress SMid Growth ETF?
El precio más alto de Congress SMid Growth ETF (CSMD) en el último año ha sido 33.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.67 - 33.99, una comparación con 33.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Congress SMid Growth ETF?
El precio más bajo de Congress SMid Growth ETF (CSMD) para el año ha sido 24.67. La comparación con los actuales 33.16 y 24.67 - 33.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CSMD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CSMD?
En el pasado, Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.21 y 12.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.21
- Open
- 33.25
- Bid
- 33.16
- Ask
- 33.46
- Low
- 33.09
- High
- 33.31
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- 2.60%
- Cambio a 6 meses
- 20.14%
- Cambio anual
- 12.18%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8