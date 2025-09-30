CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
今日CSMD汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点33.09和高点33.31进行交易。
关注Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CSMD股票今天的价格是多少？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF股票今天的定价为33.16。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为33.21，交易量达到39。CSMD的实时价格图表显示了这些更新。
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF股票是否支付股息？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF目前的价值为33.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.18%和USD。实时查看图表以跟踪CSMD走势。
如何购买CSMD股票？
您可以以33.16的当前价格购买Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF股票。订单通常设置在33.16或33.46附近，而39和-0.27%显示市场活动。立即关注CSMD的实时图表更新。
如何投资CSMD股票？
投资Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF需要考虑年度范围24.67 - 33.99和当前价格33.16。许多人在以33.16或33.46下订单之前，会比较2.60%和。实时查看CSMD价格图表，了解每日变化。
Congress SMid Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Congress SMid Growth ETF的最高价格是33.99。在24.67 - 33.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF的绩效。
Congress SMid Growth ETF股票的最低价格是多少？
Congress SMid Growth ETF（CSMD）的最低价格为24.67。将其与当前的33.16和24.67 - 33.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CSMD股票是什么时候拆分的？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.21和12.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.21
- 开盘价
- 33.25
- 卖价
- 33.16
- 买价
- 33.46
- 最低价
- 33.09
- 最高价
- 33.31
- 交易量
- 39
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 2.60%
- 6个月变化
- 20.14%
- 年变化
- 12.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8