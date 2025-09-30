报价部分
货币 / CSMD
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF

33.16 USD 0.05 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CSMD汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点33.09和高点33.31进行交易。

关注Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CSMD股票今天的价格是多少？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF股票今天的定价为33.16。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为33.21，交易量达到39。CSMD的实时价格图表显示了这些更新。

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF股票是否支付股息？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF目前的价值为33.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.18%和USD。实时查看图表以跟踪CSMD走势。

如何购买CSMD股票？

您可以以33.16的当前价格购买Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF股票。订单通常设置在33.16或33.46附近，而39和-0.27%显示市场活动。立即关注CSMD的实时图表更新。

如何投资CSMD股票？

投资Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF需要考虑年度范围24.67 - 33.99和当前价格33.16。许多人在以33.16或33.46下订单之前，会比较2.60%和。实时查看CSMD价格图表，了解每日变化。

Congress SMid Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Congress SMid Growth ETF的最高价格是33.99。在24.67 - 33.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF的绩效。

Congress SMid Growth ETF股票的最低价格是多少？

Congress SMid Growth ETF（CSMD）的最低价格为24.67。将其与当前的33.16和24.67 - 33.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CSMD股票是什么时候拆分的？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.21和12.18%中可见。

日范围
33.09 33.31
年范围
24.67 33.99
前一天收盘价
33.21
开盘价
33.25
卖价
33.16
买价
33.46
最低价
33.09
最高价
33.31
交易量
39
日变化
-0.15%
月变化
2.60%
6个月变化
20.14%
年变化
12.18%
