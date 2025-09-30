- Обзор рынка
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
Курс CSMD за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.14, а максимальная — 33.32.
Следите за динамикой Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CSMD сегодня?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) сегодня оценивается на уровне 33.21. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 33.19, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.35% и USD. Отслеживайте движения CSMD на графике в реальном времени.
Как купить акции CSMD?
Вы можете купить акции Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF (CSMD) по текущей цене 33.21. Ордера обычно размещаются около 33.21 или 33.51, тогда как 67 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CSMD?
Инвестирование в Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.67 - 33.99 и текущей цены 33.21. Многие сравнивают 2.75% и 20.33% перед размещением ордеров на 33.21 или 33.51. Изучайте ежедневные изменения цены CSMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Congress SMid Growth ETF?
Самая высокая цена Congress SMid Growth ETF (CSMD) за последний год составила 33.99. Акции заметно колебались в пределах 24.67 - 33.99, сравнение с 33.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Congress SMid Growth ETF?
Самая низкая цена Congress SMid Growth ETF (CSMD) за год составила 24.67. Сравнение с текущими 33.21 и 24.67 - 33.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CSMD?
В прошлом Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.19 и 12.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.19
- Open
- 33.24
- Bid
- 33.21
- Ask
- 33.51
- Low
- 33.14
- High
- 33.32
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 20.33%
- Годовое изменение
- 12.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8