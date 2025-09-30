- 概要
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
CSMDの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり33.09の安値と33.31の高値で取引されました。
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CSMD株の現在の価格は？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの株価は本日33.16です。-0.15%内で取引され、前日の終値は33.21、取引量は39に達しました。CSMDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの株は配当を出しますか？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの現在の価格は33.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.18%やUSDにも注目します。CSMDの動きはライブチャートで確認できます。
CSMD株を買う方法は？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの株は現在33.16で購入可能です。注文は通常33.16または33.46付近で行われ、39や-0.27%が市場の動きを示します。CSMDの最新情報はライブチャートで確認できます。
CSMD株に投資する方法は？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFへの投資では、年間の値幅24.67 - 33.99と現在の33.16を考慮します。注文は多くの場合33.16や33.46で行われる前に、2.60%や20.14%と比較されます。CSMDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Congress SMid Growth ETFの株の最高値は？
Congress SMid Growth ETFの過去1年の最高値は33.99でした。24.67 - 33.99内で株価は大きく変動し、33.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Congress SMid Growth ETFの株の最低値は？
Congress SMid Growth ETF(CSMD)の年間最安値は24.67でした。現在の33.16や24.67 - 33.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CSMDの動きはライブチャートで確認できます。
CSMDの株式分割はいつ行われましたか？
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.21、12.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.21
- 始値
- 33.25
- 買値
- 33.16
- 買値
- 33.46
- 安値
- 33.09
- 高値
- 33.31
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- 2.60%
- 6ヶ月の変化
- 20.14%
- 1年の変化
- 12.18%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8