通貨 / CSMD
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF

33.16 USD 0.05 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSMDの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり33.09の安値と33.31の高値で取引されました。

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CSMD株の現在の価格は？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの株価は本日33.16です。-0.15%内で取引され、前日の終値は33.21、取引量は39に達しました。CSMDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの株は配当を出しますか？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの現在の価格は33.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.18%やUSDにも注目します。CSMDの動きはライブチャートで確認できます。

CSMD株を買う方法は？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFの株は現在33.16で購入可能です。注文は通常33.16または33.46付近で行われ、39や-0.27%が市場の動きを示します。CSMDの最新情報はライブチャートで確認できます。

CSMD株に投資する方法は？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFへの投資では、年間の値幅24.67 - 33.99と現在の33.16を考慮します。注文は多くの場合33.16や33.46で行われる前に、2.60%や20.14%と比較されます。CSMDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Congress SMid Growth ETFの株の最高値は？

Congress SMid Growth ETFの過去1年の最高値は33.99でした。24.67 - 33.99内で株価は大きく変動し、33.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Congress SMid Growth ETFの株の最低値は？

Congress SMid Growth ETF(CSMD)の年間最安値は24.67でした。現在の33.16や24.67 - 33.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CSMDの動きはライブチャートで確認できます。

CSMDの株式分割はいつ行われましたか？

Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.21、12.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.09 33.31
1年のレンジ
24.67 33.99
以前の終値
33.21
始値
33.25
買値
33.16
買値
33.46
安値
33.09
高値
33.31
出来高
39
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
2.60%
6ヶ月の変化
20.14%
1年の変化
12.18%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8