- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CSMD: Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF
Le taux de change de CSMD a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.14 et à un maximum de 33.32.
Suivez la dynamique Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CSMD aujourd'hui ?
L'action Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF est cotée à 33.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 33.19 et son volume d'échange a atteint 67. Le graphique en temps réel du cours de CSMD présente ces mises à jour.
L'action Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF est actuellement valorisé à 33.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CSMD.
Comment acheter des actions CSMD ?
Vous pouvez acheter des actions Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF au cours actuel de 33.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.21 ou de 33.51, le 67 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CSMD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CSMD ?
Investir dans Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.67 - 33.99 et le prix actuel 33.21. Beaucoup comparent 2.75% et 20.33% avant de passer des ordres à 33.21 ou 33.51. Consultez le graphique du cours de CSMD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Congress SMid Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de Congress SMid Growth ETF l'année dernière était 33.99. Au cours de 24.67 - 33.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Congress SMid Growth ETF ?
Le cours le plus bas de Congress SMid Growth ETF (CSMD) sur l'année a été 24.67. Sa comparaison avec 33.21 et 24.67 - 33.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CSMD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CSMD a-t-elle été divisée ?
Professionally Managed Portfolios Congress SMid Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.19 et 12.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.19
- Ouverture
- 33.24
- Bid
- 33.21
- Ask
- 33.51
- Plus Bas
- 33.14
- Plus Haut
- 33.32
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- 2.75%
- Changement à 6 Mois
- 20.33%
- Changement Annuel
- 12.35%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8