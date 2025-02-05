Moedas / CSAN
CSAN: Cosan S.A. ADS
5.94 USD 0.02 (0.34%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSAN para hoje mudou para -0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.83 e o mais alto foi 5.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Cosan S.A. ADS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CSAN Notícias
Faixa diária
5.83 5.99
Faixa anual
3.80 10.12
- Fechamento anterior
- 5.96
- Open
- 5.99
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- Low
- 5.83
- High
- 5.99
- Volume
- 274
- Mudança diária
- -0.34%
- Mudança mensal
- 33.48%
- Mudança de 6 meses
- 14.01%
- Mudança anual
- -37.80%
