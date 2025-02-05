통화 / CSAN
CSAN: Cosan S.A. ADS
5.67 USD 0.20 (3.41%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSAN 환율이 오늘 -3.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.54이고 고가는 5.74이었습니다.
Cosan S.A. ADS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CSAN News
- Cosan S.A. (CSAN) Reports Results for Fiscal Second Quarter of 2025
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- Petrobras favors corn over cane for ethanol, may exclude Raizen, sources say
- Cosan S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CSAN)
- Cosan S.A. (CSAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cosan ADR earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- CSAN or ORA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Best Income Stocks to Buy for July 29th
- Cosan ADR earnings missed by $0.53, revenue topped estimates
- Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Cosan (CSAN) Stock: I Was Wrong
일일 변동 비율
5.54 5.74
년간 변동
3.80 10.12
- 이전 종가
- 5.87
- 시가
- 5.70
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- 저가
- 5.54
- 고가
- 5.74
- 볼륨
- 980
- 일일 변동
- -3.41%
- 월 변동
- 27.42%
- 6개월 변동
- 8.83%
- 년간 변동율
- -40.63%
