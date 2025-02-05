通貨 / CSAN
CSAN: Cosan S.A. ADS
5.87 USD 0.09 (1.51%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSANの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり5.83の安値と5.99の高値で取引されました。
Cosan S.A. ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSAN News
- Cosan S.A. (CSAN) Reports Results for Fiscal Second Quarter of 2025
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- Petrobras favors corn over cane for ethanol, may exclude Raizen, sources say
- Cosan S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CSAN)
- Cosan S.A. (CSAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cosan ADR earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- CSAN or ORA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Best Income Stocks to Buy for July 29th
- Cosan ADR earnings missed by $0.53, revenue topped estimates
- Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Cosan (CSAN) Stock: I Was Wrong
1日のレンジ
5.83 5.99
1年のレンジ
3.80 10.12
- 以前の終値
- 5.96
- 始値
- 5.99
- 買値
- 5.87
- 買値
- 6.17
- 安値
- 5.83
- 高値
- 5.99
- 出来高
- 640
- 1日の変化
- -1.51%
- 1ヶ月の変化
- 31.91%
- 6ヶ月の変化
- 12.67%
- 1年の変化
- -38.53%
