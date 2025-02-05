Валюты / CSAN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CSAN: Cosan S.A. ADS
5.81 USD 0.20 (3.57%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSAN за сегодня изменился на 3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.65, а максимальная — 5.87.
Следите за динамикой Cosan S.A. ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CSAN
- Cosan S.A. (CSAN) Reports Results for Fiscal Second Quarter of 2025
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- Petrobras favors corn over cane for ethanol, may exclude Raizen, sources say
- Cosan S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CSAN)
- Cosan S.A. (CSAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cosan ADR earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- CSAN vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- CSAN or ORA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Best Income Stocks to Buy for July 29th
- Cosan ADR earnings missed by $0.53, revenue topped estimates
- Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Cosan (CSAN) Stock: I Was Wrong
Дневной диапазон
5.65 5.87
Годовой диапазон
3.80 10.12
- Предыдущее закрытие
- 5.61
- Open
- 5.68
- Bid
- 5.81
- Ask
- 6.11
- Low
- 5.65
- High
- 5.87
- Объем
- 1.611 K
- Дневное изменение
- 3.57%
- Месячное изменение
- 30.56%
- 6-месячное изменение
- 11.52%
- Годовое изменение
- -39.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.