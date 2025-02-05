QuotazioniSezioni
CSAN: Cosan S.A. ADS

5.67 USD 0.20 (3.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSAN ha avuto una variazione del -3.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.54 e ad un massimo di 5.74.

Segui le dinamiche di Cosan S.A. ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.54 5.74
Intervallo Annuale
3.80 10.12
Chiusura Precedente
5.87
Apertura
5.70
Bid
5.67
Ask
5.97
Minimo
5.54
Massimo
5.74
Volume
980
Variazione giornaliera
-3.41%
Variazione Mensile
27.42%
Variazione Semestrale
8.83%
Variazione Annuale
-40.63%
