CSAN: Cosan S.A. ADS
5.67 USD 0.20 (3.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSAN ha avuto una variazione del -3.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.54 e ad un massimo di 5.74.
Segui le dinamiche di Cosan S.A. ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CSAN News
Intervallo Giornaliero
5.54 5.74
Intervallo Annuale
3.80 10.12
- Chiusura Precedente
- 5.87
- Apertura
- 5.70
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- Minimo
- 5.54
- Massimo
- 5.74
- Volume
- 980
- Variazione giornaliera
- -3.41%
- Variazione Mensile
- 27.42%
- Variazione Semestrale
- 8.83%
- Variazione Annuale
- -40.63%
20 settembre, sabato