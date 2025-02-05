KurseKategorien
Währungen / CSAN
Zurück zum Aktien

CSAN: Cosan S.A. ADS

5.87 USD 0.09 (1.51%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSAN hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.83 bis zu einem Hoch von 5.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cosan S.A. ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSAN News

Tagesspanne
5.83 5.99
Jahresspanne
3.80 10.12
Vorheriger Schlusskurs
5.96
Eröffnung
5.99
Bid
5.87
Ask
6.17
Tief
5.83
Hoch
5.99
Volumen
640
Tagesänderung
-1.51%
Monatsänderung
31.91%
6-Monatsänderung
12.67%
Jahresänderung
-38.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K