- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
A taxa do CRED para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.35 e o mais alto foi 21.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRED hoje?
Hoje Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) está avaliado em 21.35. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 21.31, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRED em tempo real.
As ações de Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF pagam dividendos?
Atualmente Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF está avaliado em 21.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.18% e USD. Monitore os movimentos de CRED no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRED?
Você pode comprar ações de Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) pelo preço atual 21.35. Ordens geralmente são executadas perto de 21.35 ou 21.65, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRED no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRED?
Investir em Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 19.96 - 24.86 e o preço atual 21.35. Muitos comparam -0.47% e 6.96% antes de enviar ordens em 21.35 ou 21.65. Estude as mudanças diárias de preço de CRED no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
O maior preço de Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) no último ano foi 24.86. As ações oscilaram bastante dentro de 19.96 - 24.86, e a comparação com 21.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
O menor preço de Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) no ano foi 19.96. A comparação com o preço atual 21.35 e 19.96 - 24.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRED em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRED?
No passado Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.31 e -10.18% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.31
- Open
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Low
- 21.35
- High
- 21.35
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- -0.47%
- Mudança de 6 meses
- 6.96%
- Mudança anual
- -10.18%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8