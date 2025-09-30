- Übersicht
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
Der Wechselkurs von CRED hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.35 bis zu einem Hoch von 21.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRED heute?
Die Aktie von Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) notiert heute bei 21.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.31 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CRED zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRED Dividenden?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF wird derzeit mit 21.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRED zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRED-Aktien?
Sie können Aktien von Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) zum aktuellen Kurs von 21.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.35 oder 21.65 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRED auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRED-Aktien?
Bei einer Investition in Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 19.96 - 24.86 und der aktuelle Kurs 21.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.47% und 6.96%, bevor sie Orders zu 21.35 oder 21.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRED.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) im vergangenen Jahr lag bei 24.86. Innerhalb von 19.96 - 24.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) im Laufe des Jahres betrug 19.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.35 und der Spanne 19.96 - 24.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRED live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRED statt?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.31 und -10.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.31
- Eröffnung
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Tief
- 21.35
- Hoch
- 21.35
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- -0.47%
- 6-Monatsänderung
- 6.96%
- Jahresänderung
- -10.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8