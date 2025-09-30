报价部分
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

21.35 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CRED汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.35进行交易。

关注Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CRED股票今天的价格是多少？

Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票今天的定价为21.35。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为21.31，交易量达到2。CRED的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票是否支付股息？

Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF目前的价值为21.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.18%和USD。实时查看图表以跟踪CRED走势。

如何购买CRED股票？

您可以以21.35的当前价格购买Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票。订单通常设置在21.35或21.65附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注CRED的实时图表更新。

如何投资CRED股票？

投资Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF需要考虑年度范围19.96 - 24.86和当前价格21.35。许多人在以21.35或21.65下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看CRED价格图表，了解每日变化。

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia Research Enhanced Real Estate ETF的最高价格是24.86。在19.96 - 24.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF的绩效。

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF（CRED）的最低价格为19.96。将其与当前的21.35和19.96 - 24.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRED股票是什么时候拆分的？

Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.31和-10.18%中可见。

日范围
21.35 21.35
年范围
19.96 24.86
前一天收盘价
21.31
开盘价
21.35
卖价
21.35
买价
21.65
最低价
21.35
最高价
21.35
交易量
2
日变化
0.19%
月变化
-0.47%
6个月变化
6.96%
年变化
-10.18%
