CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
今日CRED汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.35进行交易。
关注Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRED股票今天的价格是多少？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票今天的定价为21.35。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为21.31，交易量达到2。CRED的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票是否支付股息？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF目前的价值为21.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.18%和USD。实时查看图表以跟踪CRED走势。
如何购买CRED股票？
您可以以21.35的当前价格购买Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票。订单通常设置在21.35或21.65附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注CRED的实时图表更新。
如何投资CRED股票？
投资Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF需要考虑年度范围19.96 - 24.86和当前价格21.35。许多人在以21.35或21.65下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看CRED价格图表，了解每日变化。
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Research Enhanced Real Estate ETF的最高价格是24.86。在19.96 - 24.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF的绩效。
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF（CRED）的最低价格为19.96。将其与当前的21.35和19.96 - 24.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRED股票是什么时候拆分的？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.31和-10.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.31
- 开盘价
- 21.35
- 卖价
- 21.35
- 买价
- 21.65
- 最低价
- 21.35
- 最高价
- 21.35
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- 6.96%
- 年变化
- -10.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8