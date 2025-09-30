- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CREDの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.35の安値と21.35の高値で取引されました。
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CRED株の現在の価格は？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの株価は本日21.35です。0.19%内で取引され、前日の終値は21.31、取引量は2に達しました。CREDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの株は配当を出しますか？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの現在の価格は21.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.18%やUSDにも注目します。CREDの動きはライブチャートで確認できます。
CRED株を買う方法は？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの株は現在21.35で購入可能です。注文は通常21.35または21.65付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。CREDの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRED株に投資する方法は？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅19.96 - 24.86と現在の21.35を考慮します。注文は多くの場合21.35や21.65で行われる前に、-0.47%や6.96%と比較されます。CREDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの株の最高値は？
Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの過去1年の最高値は24.86でした。19.96 - 24.86内で株価は大きく変動し、21.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Columbia Research Enhanced Real Estate ETFの株の最低値は？
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF(CRED)の年間最安値は19.96でした。現在の21.35や19.96 - 24.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CREDの動きはライブチャートで確認できます。
CREDの株式分割はいつ行われましたか？
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.31、-10.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.31
- 始値
- 21.35
- 買値
- 21.35
- 買値
- 21.65
- 安値
- 21.35
- 高値
- 21.35
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- 6.96%
- 1年の変化
- -10.18%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8