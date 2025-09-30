- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
Le taux de change de CRED a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.35 et à un maximum de 21.35.
Suivez la dynamique Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRED aujourd'hui ?
L'action Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF est cotée à 21.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.19%, a clôturé hier à 21.31 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de CRED présente ces mises à jour.
L'action Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF est actuellement valorisé à 21.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRED.
Comment acheter des actions CRED ?
Vous pouvez acheter des actions Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF au cours actuel de 21.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.35 ou de 21.65, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRED sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRED ?
Investir dans Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.96 - 24.86 et le prix actuel 21.35. Beaucoup comparent -0.47% et 6.96% avant de passer des ordres à 21.35 ou 21.65. Consultez le graphique du cours de CRED en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ?
Le cours le plus élevé de Columbia Research Enhanced Real Estate ETF l'année dernière était 24.86. Au cours de 19.96 - 24.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ?
Le cours le plus bas de Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) sur l'année a été 19.96. Sa comparaison avec 21.35 et 19.96 - 24.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRED sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRED a-t-elle été divisée ?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.31 et -10.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.31
- Ouverture
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Plus Bas
- 21.35
- Plus Haut
- 21.35
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- -0.47%
- Changement à 6 Mois
- 6.96%
- Changement Annuel
- -10.18%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8