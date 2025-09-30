- Обзор рынка
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
Курс CRED за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.35, а максимальная — 21.35.
Следите за динамикой Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRED сегодня?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) сегодня оценивается на уровне 21.35. Инструмент торгуется в пределах 0.19%, вчерашнее закрытие составило 21.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRED в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 21.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.18% и USD. Отслеживайте движения CRED на графике в реальном времени.
Как купить акции CRED?
Вы можете купить акции Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) по текущей цене 21.35. Ордера обычно размещаются около 21.35 или 21.65, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRED на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRED?
Инвестирование в Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 19.96 - 24.86 и текущей цены 21.35. Многие сравнивают -0.47% и 6.96% перед размещением ордеров на 21.35 или 21.65. Изучайте ежедневные изменения цены CRED на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Самая высокая цена Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) за последний год составила 24.86. Акции заметно колебались в пределах 19.96 - 24.86, сравнение с 21.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Самая низкая цена Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) за год составила 19.96. Сравнение с текущими 21.35 и 19.96 - 24.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRED во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRED?
В прошлом Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.31 и -10.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.31
- Open
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Low
- 21.35
- High
- 21.35
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- 6.96%
- Годовое изменение
- -10.18%
