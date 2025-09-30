- Panoramica
CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
Il tasso di cambio CRED ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.35 e ad un massimo di 21.35.
Segui le dinamiche di Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CRED oggi?
Oggi le azioni Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF sono prezzate a 21.35. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 21.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRED mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF pagano dividendi?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF è attualmente valutato a 21.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRED.
Come acquistare azioni CRED?
Puoi acquistare azioni Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF al prezzo attuale di 21.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.35 o 21.65, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRED sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CRED?
Investire in Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.96 - 24.86 e il prezzo attuale 21.35. Molti confrontano -0.47% e 6.96% prima di effettuare ordini su 21.35 o 21.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRED con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di Columbia Research Enhanced Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 24.86. All'interno di 19.96 - 24.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) nel corso dell'anno è stato 19.96. Confrontandolo con gli attuali 21.35 e 19.96 - 24.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRED muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRED?
Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.31 e -10.18%.
- Chiusura Precedente
- 21.31
- Apertura
- 21.35
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Minimo
- 21.35
- Massimo
- 21.35
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- -0.47%
- Variazione Semestrale
- 6.96%
- Variazione Annuale
- -10.18%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8