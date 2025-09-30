QuotazioniSezioni
Valute / CRED
Tornare a Azioni

CRED: Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

21.35 USD 0.04 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRED ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.35 e ad un massimo di 21.35.

Segui le dinamiche di Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CRED oggi?

Oggi le azioni Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF sono prezzate a 21.35. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 21.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRED mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF pagano dividendi?

Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF è attualmente valutato a 21.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRED.

Come acquistare azioni CRED?

Puoi acquistare azioni Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF al prezzo attuale di 21.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.35 o 21.65, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRED sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CRED?

Investire in Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.96 - 24.86 e il prezzo attuale 21.35. Molti confrontano -0.47% e 6.96% prima di effettuare ordini su 21.35 o 21.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRED con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Il prezzo massimo di Columbia Research Enhanced Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 24.86. All'interno di 19.96 - 24.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Il prezzo più basso di Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) nel corso dell'anno è stato 19.96. Confrontandolo con gli attuali 21.35 e 19.96 - 24.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRED muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRED?

Columbia ETF Trust I Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.31 e -10.18%.

Intervallo Giornaliero
21.35 21.35
Intervallo Annuale
19.96 24.86
Chiusura Precedente
21.31
Apertura
21.35
Bid
21.35
Ask
21.65
Minimo
21.35
Massimo
21.35
Volume
2
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
-0.47%
Variazione Semestrale
6.96%
Variazione Annuale
-10.18%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8