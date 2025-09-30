- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CPLS: AB Core Plus Bond ETF
A taxa do CPLS para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.90 e o mais alto foi 35.98.
Veja a dinâmica do par de moedas AB Core Plus Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CPLS hoje?
Hoje AB Core Plus Bond ETF (CPLS) está avaliado em 35.90. O instrumento é negociado dentro de -0.03%, o fechamento de ontem foi 35.91, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CPLS em tempo real.
As ações de AB Core Plus Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente AB Core Plus Bond ETF está avaliado em 35.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.24% e USD. Monitore os movimentos de CPLS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CPLS?
Você pode comprar ações de AB Core Plus Bond ETF (CPLS) pelo preço atual 35.90. Ordens geralmente são executadas perto de 35.90 ou 36.20, enquanto 13 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CPLS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CPLS?
Investir em AB Core Plus Bond ETF envolve considerar a faixa anual 34.22 - 36.35 e o preço atual 35.90. Muitos comparam 1.56% e 1.53% antes de enviar ordens em 35.90 ou 36.20. Estude as mudanças diárias de preço de CPLS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AB Core Plus Bond ETF?
O maior preço de AB Core Plus Bond ETF (CPLS) no último ano foi 36.35. As ações oscilaram bastante dentro de 34.22 - 36.35, e a comparação com 35.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AB Core Plus Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AB Core Plus Bond ETF?
O menor preço de AB Core Plus Bond ETF (CPLS) no ano foi 34.22. A comparação com o preço atual 35.90 e 34.22 - 36.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CPLS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CPLS?
No passado AB Core Plus Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.91 e -1.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.91
- Open
- 35.97
- Bid
- 35.90
- Ask
- 36.20
- Low
- 35.90
- High
- 35.98
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- 1.56%
- Mudança de 6 meses
- 1.53%
- Mudança anual
- -1.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8