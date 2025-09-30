- Aperçu
CPLS: AB Core Plus Bond ETF
Le taux de change de CPLS a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.95 et à un maximum de 35.97.
Suivez la dynamique AB Core Plus Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CPLS aujourd'hui ?
L'action AB Core Plus Bond ETF est cotée à 35.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.17%, a clôturé hier à 35.91 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de CPLS présente ces mises à jour.
L'action AB Core Plus Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
AB Core Plus Bond ETF est actuellement valorisé à 35.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CPLS.
Comment acheter des actions CPLS ?
Vous pouvez acheter des actions AB Core Plus Bond ETF au cours actuel de 35.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.97 ou de 36.27, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CPLS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CPLS ?
Investir dans AB Core Plus Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.22 - 36.35 et le prix actuel 35.97. Beaucoup comparent 1.75% et 1.73% avant de passer des ordres à 35.97 ou 36.27. Consultez le graphique du cours de CPLS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AB Core Plus Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de AB Core Plus Bond ETF l'année dernière était 36.35. Au cours de 34.22 - 36.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AB Core Plus Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AB Core Plus Bond ETF ?
Le cours le plus bas de AB Core Plus Bond ETF (CPLS) sur l'année a été 34.22. Sa comparaison avec 35.97 et 34.22 - 36.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CPLS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CPLS a-t-elle été divisée ?
AB Core Plus Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.91 et -1.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.91
- Ouverture
- 35.97
- Bid
- 35.97
- Ask
- 36.27
- Plus Bas
- 35.95
- Plus Haut
- 35.97
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- 1.75%
- Changement à 6 Mois
- 1.73%
- Changement Annuel
- -1.05%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8