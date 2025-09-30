报价部分
货币 / CPLS
CPLS: AB Core Plus Bond ETF

35.93 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CPLS汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点35.93和高点35.98进行交易。

关注AB Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CPLS股票今天的价格是多少？

AB Core Plus Bond ETF股票今天的定价为35.93。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为35.91，交易量达到4。CPLS的实时价格图表显示了这些更新。

AB Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

AB Core Plus Bond ETF目前的价值为35.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.16%和USD。实时查看图表以跟踪CPLS走势。

如何购买CPLS股票？

您可以以35.93的当前价格购买AB Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在35.93或36.23附近，而4和-0.14%显示市场活动。立即关注CPLS的实时图表更新。

如何投资CPLS股票？

投资AB Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围34.22 - 36.35和当前价格35.93。许多人在以35.93或36.23下订单之前，会比较1.64%和。实时查看CPLS价格图表，了解每日变化。

AB Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Core Plus Bond ETF的最高价格是36.35。在34.22 - 36.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Core Plus Bond ETF的绩效。

AB Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

AB Core Plus Bond ETF（CPLS）的最低价格为34.22。将其与当前的35.93和34.22 - 36.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPLS股票是什么时候拆分的？

AB Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.91和-1.16%中可见。

日范围
35.93 35.98
年范围
34.22 36.35
前一天收盘价
35.91
开盘价
35.98
卖价
35.93
买价
36.23
最低价
35.93
最高价
35.98
交易量
4
日变化
0.06%
月变化
1.64%
6个月变化
1.61%
年变化
-1.16%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8