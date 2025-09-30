CPLS: AB Core Plus Bond ETF
今日CPLS汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点35.93和高点35.98进行交易。
关注AB Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CPLS股票今天的价格是多少？
AB Core Plus Bond ETF股票今天的定价为35.93。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为35.91，交易量达到4。CPLS的实时价格图表显示了这些更新。
AB Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？
AB Core Plus Bond ETF目前的价值为35.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.16%和USD。实时查看图表以跟踪CPLS走势。
如何购买CPLS股票？
您可以以35.93的当前价格购买AB Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在35.93或36.23附近，而4和-0.14%显示市场活动。立即关注CPLS的实时图表更新。
如何投资CPLS股票？
投资AB Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围34.22 - 36.35和当前价格35.93。许多人在以35.93或36.23下订单之前，会比较1.64%和。实时查看CPLS价格图表，了解每日变化。
AB Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Core Plus Bond ETF的最高价格是36.35。在34.22 - 36.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Core Plus Bond ETF的绩效。
AB Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
AB Core Plus Bond ETF（CPLS）的最低价格为34.22。将其与当前的35.93和34.22 - 36.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPLS股票是什么时候拆分的？
AB Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.91和-1.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.91
- 开盘价
- 35.98
- 卖价
- 35.93
- 买价
- 36.23
- 最低价
- 35.93
- 最高价
- 35.98
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 1.61%
- 年变化
- -1.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8