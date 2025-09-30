КотировкиРазделы
CPLS: AB Core Plus Bond ETF

35.97 USD 0.06 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPLS за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.95, а максимальная — 35.97.

Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CPLS сегодня?

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) сегодня оценивается на уровне 35.97. Инструмент торгуется в пределах 0.17%, вчерашнее закрытие составило 35.91, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Core Plus Bond ETF?

AB Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 35.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.05% и USD. Отслеживайте движения CPLS на графике в реальном времени.

Как купить акции CPLS?

Вы можете купить акции AB Core Plus Bond ETF (CPLS) по текущей цене 35.97. Ордера обычно размещаются около 35.97 или 36.27, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CPLS?

Инвестирование в AB Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 34.22 - 36.35 и текущей цены 35.97. Многие сравнивают 1.75% и 1.73% перед размещением ордеров на 35.97 или 36.27. Изучайте ежедневные изменения цены CPLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Core Plus Bond ETF?

Самая высокая цена AB Core Plus Bond ETF (CPLS) за последний год составила 36.35. Акции заметно колебались в пределах 34.22 - 36.35, сравнение с 35.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Core Plus Bond ETF?

Самая низкая цена AB Core Plus Bond ETF (CPLS) за год составила 34.22. Сравнение с текущими 35.97 и 34.22 - 36.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CPLS?

В прошлом AB Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.91 и -1.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.95 35.97
Годовой диапазон
34.22 36.35
Предыдущее закрытие
35.91
Open
35.97
Bid
35.97
Ask
36.27
Low
35.95
High
35.97
Объем
5
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
1.73%
Годовое изменение
-1.05%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8