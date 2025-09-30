- 概要
CPLS: AB Core Plus Bond ETF
CPLSの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.93の安値と35.98の高値で取引されました。
AB Core Plus Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CPLS株の現在の価格は？
AB Core Plus Bond ETFの株価は本日35.93です。0.06%内で取引され、前日の終値は35.91、取引量は4に達しました。CPLSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AB Core Plus Bond ETFの株は配当を出しますか？
AB Core Plus Bond ETFの現在の価格は35.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.16%やUSDにも注目します。CPLSの動きはライブチャートで確認できます。
CPLS株を買う方法は？
AB Core Plus Bond ETFの株は現在35.93で購入可能です。注文は通常35.93または36.23付近で行われ、4や-0.14%が市場の動きを示します。CPLSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CPLS株に投資する方法は？
AB Core Plus Bond ETFへの投資では、年間の値幅34.22 - 36.35と現在の35.93を考慮します。注文は多くの場合35.93や36.23で行われる前に、1.64%や1.61%と比較されます。CPLSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AB Core Plus Bond ETFの株の最高値は？
AB Core Plus Bond ETFの過去1年の最高値は36.35でした。34.22 - 36.35内で株価は大きく変動し、35.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AB Core Plus Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AB Core Plus Bond ETFの株の最低値は？
AB Core Plus Bond ETF(CPLS)の年間最安値は34.22でした。現在の35.93や34.22 - 36.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CPLSの動きはライブチャートで確認できます。
CPLSの株式分割はいつ行われましたか？
AB Core Plus Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.91、-1.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.91
- 始値
- 35.98
- 買値
- 35.93
- 買値
- 36.23
- 安値
- 35.93
- 高値
- 35.98
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- 1.64%
- 6ヶ月の変化
- 1.61%
- 1年の変化
- -1.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8