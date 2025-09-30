クォートセクション
通貨 / CPLS
CPLS: AB Core Plus Bond ETF

35.93 USD 0.02 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CPLSの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.93の安値と35.98の高値で取引されました。

AB Core Plus Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CPLS株の現在の価格は？

AB Core Plus Bond ETFの株価は本日35.93です。0.06%内で取引され、前日の終値は35.91、取引量は4に達しました。CPLSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AB Core Plus Bond ETFの株は配当を出しますか？

AB Core Plus Bond ETFの現在の価格は35.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.16%やUSDにも注目します。CPLSの動きはライブチャートで確認できます。

CPLS株を買う方法は？

AB Core Plus Bond ETFの株は現在35.93で購入可能です。注文は通常35.93または36.23付近で行われ、4や-0.14%が市場の動きを示します。CPLSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CPLS株に投資する方法は？

AB Core Plus Bond ETFへの投資では、年間の値幅34.22 - 36.35と現在の35.93を考慮します。注文は多くの場合35.93や36.23で行われる前に、1.64%や1.61%と比較されます。CPLSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AB Core Plus Bond ETFの株の最高値は？

AB Core Plus Bond ETFの過去1年の最高値は36.35でした。34.22 - 36.35内で株価は大きく変動し、35.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AB Core Plus Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AB Core Plus Bond ETFの株の最低値は？

AB Core Plus Bond ETF(CPLS)の年間最安値は34.22でした。現在の35.93や34.22 - 36.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CPLSの動きはライブチャートで確認できます。

CPLSの株式分割はいつ行われましたか？

AB Core Plus Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.91、-1.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.93 35.98
1年のレンジ
34.22 36.35
以前の終値
35.91
始値
35.98
買値
35.93
買値
36.23
安値
35.93
高値
35.98
出来高
4
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
1.64%
6ヶ月の変化
1.61%
1年の変化
-1.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8