CPLS: AB Core Plus Bond ETF
Der Wechselkurs von CPLS hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.90 bis zu einem Hoch von 35.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die AB Core Plus Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CPLS heute?
Die Aktie von AB Core Plus Bond ETF (CPLS) notiert heute bei 35.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.91 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von CPLS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CPLS Dividenden?
AB Core Plus Bond ETF wird derzeit mit 35.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CPLS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CPLS-Aktien?
Sie können Aktien von AB Core Plus Bond ETF (CPLS) zum aktuellen Kurs von 35.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.90 oder 36.20 platziert, während 13 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CPLS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CPLS-Aktien?
Bei einer Investition in AB Core Plus Bond ETF müssen die jährliche Spanne 34.22 - 36.35 und der aktuelle Kurs 35.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.56% und 1.53%, bevor sie Orders zu 35.90 oder 36.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CPLS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AB Core Plus Bond ETF?
Der höchste Kurs von AB Core Plus Bond ETF (CPLS) im vergangenen Jahr lag bei 36.35. Innerhalb von 34.22 - 36.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AB Core Plus Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AB Core Plus Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von AB Core Plus Bond ETF (CPLS) im Laufe des Jahres betrug 34.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.90 und der Spanne 34.22 - 36.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CPLS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CPLS statt?
AB Core Plus Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.91 und -1.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.91
- Eröffnung
- 35.97
- Bid
- 35.90
- Ask
- 36.20
- Tief
- 35.90
- Hoch
- 35.98
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 1.56%
- 6-Monatsänderung
- 1.53%
- Jahresänderung
- -1.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8