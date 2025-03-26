- Visão do mercado
COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
A taxa do COWS para hoje mudou para -0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.74 e o mais alto foi 31.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COWS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COWS hoje?
Hoje Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) está avaliado em 31.74. O instrumento é negociado dentro de -0.63%, o fechamento de ontem foi 31.94, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COWS em tempo real.
As ações de Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF está avaliado em 31.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.11% e USD. Monitore os movimentos de COWS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COWS?
Você pode comprar ações de Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) pelo preço atual 31.74. Ordens geralmente são executadas perto de 31.74 ou 32.04, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COWS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COWS?
Investir em Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF envolve considerar a faixa anual 23.52 - 32.40 e o preço atual 31.74. Muitos comparam 0.73% e 13.16% antes de enviar ordens em 31.74 ou 32.04. Estude as mudanças diárias de preço de COWS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) no último ano foi 32.40. As ações oscilaram bastante dentro de 23.52 - 32.40, e a comparação com 31.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) no ano foi 23.52. A comparação com o preço atual 31.74 e 23.52 - 32.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COWS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COWS?
No passado Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.94 e 8.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.94
- Open
- 31.74
- Bid
- 31.74
- Ask
- 32.04
- Low
- 31.74
- High
- 31.74
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.63%
- Mudança mensal
- 0.73%
- Mudança de 6 meses
- 13.16%
- Mudança anual
- 8.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8