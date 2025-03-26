クォートセクション
通貨 / COWS
COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

31.74 USD 0.20 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COWSの今日の為替レートは、-0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり31.74の安値と31.74の高値で取引されました。

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COWS株の現在の価格は？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFの株価は本日31.74です。-0.63%内で取引され、前日の終値は31.94、取引量は1に達しました。COWSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFの株は配当を出しますか？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFの現在の価格は31.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.11%やUSDにも注目します。COWSの動きはライブチャートで確認できます。

COWS株を買う方法は？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFの株は現在31.74で購入可能です。注文は通常31.74または32.04付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。COWSの最新情報はライブチャートで確認できます。

COWS株に投資する方法は？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFへの投資では、年間の値幅23.52 - 32.40と現在の31.74を考慮します。注文は多くの場合31.74や32.04で行われる前に、0.73%や13.16%と比較されます。COWSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Sharesの過去1年の最高値は32.40でした。23.52 - 32.40内で株価は大きく変動し、31.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares(COWS)の年間最安値は23.52でした。現在の31.74や23.52 - 32.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COWSの動きはライブチャートで確認できます。

COWSの株式分割はいつ行われましたか？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.94、8.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.74 31.74
1年のレンジ
23.52 32.40
以前の終値
31.94
始値
31.74
買値
31.74
買値
32.04
安値
31.74
高値
31.74
出来高
1
1日の変化
-0.63%
1ヶ月の変化
0.73%
6ヶ月の変化
13.16%
1年の変化
8.11%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8