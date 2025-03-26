- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
Le taux de change de COWS a changé de -0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.80 et à un maximum de 31.94.
Suivez la dynamique Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COWS aujourd'hui ?
L'action Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF est cotée à 31.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.62%, a clôturé hier à 32.14 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de COWS présente ces mises à jour.
L'action Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF est actuellement valorisé à 31.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COWS.
Comment acheter des actions COWS ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF au cours actuel de 31.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.94 ou de 32.24, le 3 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COWS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COWS ?
Investir dans Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.52 - 32.40 et le prix actuel 31.94. Beaucoup comparent 1.36% et 13.87% avant de passer des ordres à 31.94 ou 32.24. Consultez le graphique du cours de COWS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares l'année dernière était 32.40. Au cours de 23.52 - 32.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) sur l'année a été 23.52. Sa comparaison avec 31.94 et 23.52 - 32.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COWS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COWS a-t-elle été divisée ?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.14 et 8.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.14
- Ouverture
- 31.84
- Bid
- 31.94
- Ask
- 32.24
- Plus Bas
- 31.80
- Plus Haut
- 31.94
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.62%
- Changement Mensuel
- 1.36%
- Changement à 6 Mois
- 13.87%
- Changement Annuel
- 8.79%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8