COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
Курс COWS за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.80, а максимальная — 31.94.
Следите за динамикой Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COWS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COWS сегодня?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) сегодня оценивается на уровне 31.94. Инструмент торгуется в пределах -0.62%, вчерашнее закрытие составило 32.14, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COWS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF в настоящее время оценивается в 31.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.79% и USD. Отслеживайте движения COWS на графике в реальном времени.
Как купить акции COWS?
Вы можете купить акции Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) по текущей цене 31.94. Ордера обычно размещаются около 31.94 или 32.24, тогда как 3 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COWS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COWS?
Инвестирование в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 23.52 - 32.40 и текущей цены 31.94. Многие сравнивают 1.36% и 13.87% перед размещением ордеров на 31.94 или 32.24. Изучайте ежедневные изменения цены COWS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) за последний год составила 32.40. Акции заметно колебались в пределах 23.52 - 32.40, сравнение с 32.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) за год составила 23.52. Сравнение с текущими 31.94 и 23.52 - 32.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COWS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COWS?
В прошлом Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.14 и 8.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.14
- Open
- 31.84
- Bid
- 31.94
- Ask
- 32.24
- Low
- 31.80
- High
- 31.94
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 13.87%
- Годовое изменение
- 8.79%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8