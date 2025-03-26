- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
Der Wechselkurs von COWS hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.65 bis zu einem Hoch von 31.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COWS heute?
Die Aktie von Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) notiert heute bei 31.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.69% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.94 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von COWS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COWS Dividenden?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF wird derzeit mit 31.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COWS zu verfolgen.
Wie kaufe ich COWS-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) zum aktuellen Kurs von 31.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.72 oder 32.02 platziert, während 5 und -0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COWS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COWS-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF müssen die jährliche Spanne 23.52 - 32.40 und der aktuelle Kurs 31.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und 13.08%, bevor sie Orders zu 31.72 oder 32.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COWS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) im vergangenen Jahr lag bei 32.40. Innerhalb von 23.52 - 32.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) im Laufe des Jahres betrug 23.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.72 und der Spanne 23.52 - 32.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COWS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COWS statt?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.94 und 8.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.94
- Eröffnung
- 31.98
- Bid
- 31.72
- Ask
- 32.02
- Tief
- 31.65
- Hoch
- 31.98
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 0.67%
- 6-Monatsänderung
- 13.08%
- Jahresänderung
- 8.04%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8