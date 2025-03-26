- Panoramica
COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
Il tasso di cambio COWS ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.80 e ad un massimo di 31.94.
Segui le dinamiche di Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COWS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COWS oggi?
Oggi le azioni Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF sono prezzate a 31.94. Viene scambiato all'interno di -0.62%, la chiusura di ieri è stata 32.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COWS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF pagano dividendi?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF è attualmente valutato a 31.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COWS.
Come acquistare azioni COWS?
Puoi acquistare azioni Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF al prezzo attuale di 31.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.94 o 32.24, mentre 3 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COWS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COWS?
Investire in Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.52 - 32.40 e il prezzo attuale 31.94. Molti confrontano 1.36% e 13.87% prima di effettuare ordini su 31.94 o 32.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COWS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares nell'ultimo anno è stato 32.40. All'interno di 23.52 - 32.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares (COWS) nel corso dell'anno è stato 23.52. Confrontandolo con gli attuali 31.94 e 23.52 - 32.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COWS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COWS?
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.14 e 8.79%.
- Chiusura Precedente
- 32.14
- Apertura
- 31.84
- Bid
- 31.94
- Ask
- 32.24
- Minimo
- 31.80
- Massimo
- 31.94
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- 1.36%
- Variazione Semestrale
- 13.87%
- Variazione Annuale
- 8.79%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8