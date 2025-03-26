报价部分
货币 / COWS
回到股票

COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

31.94 USD 0.20 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COWS汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点31.80和高点31.94进行交易。

关注Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COWS股票今天的价格是多少？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF股票今天的定价为31.94。它在-0.62%范围内交易，昨天的收盘价为32.14，交易量达到3。COWS的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF股票是否支付股息？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF目前的价值为31.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.79%和USD。实时查看图表以跟踪COWS走势。

如何购买COWS股票？

您可以以31.94的当前价格购买Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF股票。订单通常设置在31.94或32.24附近，而3和0.31%显示市场活动。立即关注COWS的实时图表更新。

如何投资COWS股票？

投资Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF需要考虑年度范围23.52 - 32.40和当前价格31.94。许多人在以31.94或32.24下订单之前，会比较1.36%和。实时查看COWS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares的最高价格是32.40。在23.52 - 32.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF的绩效。

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares（COWS）的最低价格为23.52。将其与当前的31.94和23.52 - 32.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COWS股票是什么时候拆分的？

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.14和8.79%中可见。

日范围
31.80 31.94
年范围
23.52 32.40
前一天收盘价
32.14
开盘价
31.84
卖价
31.94
买价
32.24
最低价
31.80
最高价
31.94
交易量
3
日变化
-0.62%
月变化
1.36%
6个月变化
13.87%
年变化
8.79%
