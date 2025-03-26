COWS: Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
今日COWS汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点31.80和高点31.94进行交易。
关注Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COWS新闻
常见问题解答
COWS股票今天的价格是多少？
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF股票今天的定价为31.94。它在-0.62%范围内交易，昨天的收盘价为32.14，交易量达到3。COWS的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF股票是否支付股息？
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF目前的价值为31.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.79%和USD。实时查看图表以跟踪COWS走势。
如何购买COWS股票？
您可以以31.94的当前价格购买Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF股票。订单通常设置在31.94或32.24附近，而3和0.31%显示市场活动。立即关注COWS的实时图表更新。
如何投资COWS股票？
投资Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF需要考虑年度范围23.52 - 32.40和当前价格31.94。许多人在以31.94或32.24下订单之前，会比较1.36%和。实时查看COWS价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares的最高价格是32.40。在23.52 - 32.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF的绩效。
Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Agribusiness Bear 3X Shares（COWS）的最低价格为23.52。将其与当前的31.94和23.52 - 32.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COWS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COWS股票是什么时候拆分的？
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.14和8.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.14
- 开盘价
- 31.84
- 卖价
- 31.94
- 买价
- 32.24
- 最低价
- 31.80
- 最高价
- 31.94
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- 13.87%
- 年变化
- 8.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8