COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
A taxa do COWG para hoje mudou para -0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.05 e o mais alto foi 36.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COWG hoje?
Hoje Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) está avaliado em 36.06. O instrumento é negociado dentro de -0.77%, o fechamento de ontem foi 36.34, e o volume de negociação atingiu 368. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COWG em tempo real.
As ações de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF pagam dividendos?
Atualmente Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF está avaliado em 36.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.51% e USD. Monitore os movimentos de COWG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COWG?
Você pode comprar ações de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) pelo preço atual 36.06. Ordens geralmente são executadas perto de 36.06 ou 36.36, enquanto 368 e -0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COWG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COWG?
Investir em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF envolve considerar a faixa anual 26.20 - 36.70 e o preço atual 36.06. Muitos comparam 3.83% e 17.23% antes de enviar ordens em 36.06 ou 36.36. Estude as mudanças diárias de preço de COWG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
O maior preço de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) no último ano foi 36.70. As ações oscilaram bastante dentro de 26.20 - 36.70, e a comparação com 36.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
O menor preço de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) no ano foi 26.20. A comparação com o preço atual 36.06 e 26.20 - 36.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COWG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COWG?
No passado Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.34 e 25.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.34
- Open
- 36.32
- Bid
- 36.06
- Ask
- 36.36
- Low
- 36.05
- High
- 36.42
- Volume
- 368
- Mudança diária
- -0.77%
- Mudança mensal
- 3.83%
- Mudança de 6 meses
- 17.23%
- Mudança anual
- 25.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8