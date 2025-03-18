COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
今日COWG汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点36.11和高点36.42进行交易。
关注Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWG新闻
- COWG: An Alternative For The Growth Investment Theme (NASDAQ:COWG)
- COWG ETF: Focusing On Free Cash Flow Margins As A Growth-Defensive Hybrid Strategy
- HQGO: Unconvincing New Growth ETF (NASDAQ:HQGO)
- GARP: Growth ETF With A Solid Track Record (BATS:GARP)
- COWG ETF: High Tech, High Momentum, High Returns, High Valuation (NASDAQ:COWG)
- Investors Make Fast Money On 8 ETFs In Just One Month
- SPXN: Why This Ex-Financials ETF Is Ineffective For Most Investors (NYSEARCA:SPXN)
- COWG: 4 Reasons Why I Would Avoid This ETF (NASDAQ:COWG)
常见问题解答
COWG股票今天的价格是多少？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票今天的定价为36.20。它在-0.39%范围内交易，昨天的收盘价为36.34，交易量达到173。COWG的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票是否支付股息？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF目前的价值为36.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.00%和USD。实时查看图表以跟踪COWG走势。
如何购买COWG股票？
您可以以36.20的当前价格购买Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票。订单通常设置在36.20或36.50附近，而173和-0.33%显示市场活动。立即关注COWG的实时图表更新。
如何投资COWG股票？
投资Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF需要考虑年度范围26.20 - 36.70和当前价格36.20。许多人在以36.20或36.50下订单之前，会比较4.23%和。实时查看COWG价格图表，了解每日变化。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的最高价格是36.70。在26.20 - 36.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的绩效。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最低价格是多少？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF（COWG）的最低价格为26.20。将其与当前的36.20和26.20 - 36.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COWG股票是什么时候拆分的？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.34和26.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.34
- 开盘价
- 36.32
- 卖价
- 36.20
- 买价
- 36.50
- 最低价
- 36.11
- 最高价
- 36.42
- 交易量
- 173
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 4.23%
- 6个月变化
- 17.69%
- 年变化
- 26.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8