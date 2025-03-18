报价部分
货币 / COWG
COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

36.20 USD 0.14 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COWG汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点36.11和高点36.42进行交易。

关注Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COWG股票今天的价格是多少？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票今天的定价为36.20。它在-0.39%范围内交易，昨天的收盘价为36.34，交易量达到173。COWG的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票是否支付股息？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF目前的价值为36.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.00%和USD。实时查看图表以跟踪COWG走势。

如何购买COWG股票？

您可以以36.20的当前价格购买Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票。订单通常设置在36.20或36.50附近，而173和-0.33%显示市场活动。立即关注COWG的实时图表更新。

如何投资COWG股票？

投资Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF需要考虑年度范围26.20 - 36.70和当前价格36.20。许多人在以36.20或36.50下订单之前，会比较4.23%和。实时查看COWG价格图表，了解每日变化。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的最高价格是36.70。在26.20 - 36.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF的绩效。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF（COWG）的最低价格为26.20。将其与当前的36.20和26.20 - 36.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COWG股票是什么时候拆分的？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.34和26.00%中可见。

日范围
36.11 36.42
年范围
26.20 36.70
前一天收盘价
36.34
开盘价
36.32
卖价
36.20
买价
36.50
最低价
36.11
最高价
36.42
交易量
173
日变化
-0.39%
月变化
4.23%
6个月变化
17.69%
年变化
26.00%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8