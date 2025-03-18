- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Il tasso di cambio COWG ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.11 e ad un massimo di 36.42.
Segui le dinamiche di Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWG News
- COWG: An Alternative For The Growth Investment Theme (NASDAQ:COWG)
- COWG ETF: Focusing On Free Cash Flow Margins As A Growth-Defensive Hybrid Strategy
- HQGO: Unconvincing New Growth ETF (NASDAQ:HQGO)
- GARP: Growth ETF With A Solid Track Record (BATS:GARP)
- COWG ETF: High Tech, High Momentum, High Returns, High Valuation (NASDAQ:COWG)
- Investors Make Fast Money On 8 ETFs In Just One Month
- SPXN: Why This Ex-Financials ETF Is Ineffective For Most Investors (NYSEARCA:SPXN)
- COWG: 4 Reasons Why I Would Avoid This ETF (NASDAQ:COWG)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COWG oggi?
Oggi le azioni Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF sono prezzate a 36.20. Viene scambiato all'interno di -0.39%, la chiusura di ieri è stata 36.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 173. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COWG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF pagano dividendi?
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF è attualmente valutato a 36.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COWG.
Come acquistare azioni COWG?
Puoi acquistare azioni Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF al prezzo attuale di 36.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.20 o 36.50, mentre 173 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COWG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COWG?
Investire in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.20 - 36.70 e il prezzo attuale 36.20. Molti confrontano 4.23% e 17.69% prima di effettuare ordini su 36.20 o 36.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COWG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Il prezzo massimo di Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF nell'ultimo anno è stato 36.70. All'interno di 26.20 - 36.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Il prezzo più basso di Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) nel corso dell'anno è stato 26.20. Confrontandolo con gli attuali 36.20 e 26.20 - 36.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COWG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COWG?
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.34 e 26.00%.
- Chiusura Precedente
- 36.34
- Apertura
- 36.32
- Bid
- 36.20
- Ask
- 36.50
- Minimo
- 36.11
- Massimo
- 36.42
- Volume
- 173
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- 4.23%
- Variazione Semestrale
- 17.69%
- Variazione Annuale
- 26.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8