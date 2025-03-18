CotationsSections
COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

36.34 USD 0.14 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COWG a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.31 et à un maximum de 36.60.

Suivez la dynamique Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action COWG aujourd'hui ?

L'action Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF est cotée à 36.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.39%, a clôturé hier à 36.20 et son volume d'échange a atteint 706. Le graphique en temps réel du cours de COWG présente ces mises à jour.

L'action Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF verse-t-elle des dividendes ?

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF est actuellement valorisé à 36.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COWG.

Comment acheter des actions COWG ?

Vous pouvez acheter des actions Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF au cours actuel de 36.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.34 ou de 36.64, le 706 et le -0.66% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COWG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action COWG ?

Investir dans Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.20 - 36.70 et le prix actuel 36.34. Beaucoup comparent 4.64% et 18.14% avant de passer des ordres à 36.34 ou 36.64. Consultez le graphique du cours de COWG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ?

Le cours le plus élevé de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF l'année dernière était 36.70. Au cours de 26.20 - 36.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.20 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ?

Le cours le plus bas de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) sur l'année a été 26.20. Sa comparaison avec 36.34 et 26.20 - 36.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COWG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action COWG a-t-elle été divisée ?

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.20 et 26.49% après les opérations sur titres.

Range quotidien
36.31 36.60
Range Annuel
26.20 36.70
Clôture Précédente
36.20
Ouverture
36.58
Bid
36.34
Ask
36.64
Plus Bas
36.31
Plus Haut
36.60
Volume
706
Changement quotidien
0.39%
Changement Mensuel
4.64%
Changement à 6 Mois
18.14%
Changement Annuel
26.49%
