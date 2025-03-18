- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWGの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり36.05の安値と36.42の高値で取引されました。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWG News
- COWG: An Alternative For The Growth Investment Theme (NASDAQ:COWG)
- COWG ETF: Focusing On Free Cash Flow Margins As A Growth-Defensive Hybrid Strategy
- HQGO: Unconvincing New Growth ETF (NASDAQ:HQGO)
- GARP: Growth ETF With A Solid Track Record (BATS:GARP)
- COWG ETF: High Tech, High Momentum, High Returns, High Valuation (NASDAQ:COWG)
- Investors Make Fast Money On 8 ETFs In Just One Month
- SPXN: Why This Ex-Financials ETF Is Ineffective For Most Investors (NYSEARCA:SPXN)
- COWG: 4 Reasons Why I Would Avoid This ETF (NASDAQ:COWG)
よくあるご質問
COWG株の現在の価格は？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株価は本日36.06です。-0.77%内で取引され、前日の終値は36.34、取引量は368に達しました。COWGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は配当を出しますか？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの現在の価格は36.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.51%やUSDにも注目します。COWGの動きはライブチャートで確認できます。
COWG株を買う方法は？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は現在36.06で購入可能です。注文は通常36.06または36.36付近で行われ、368や-0.72%が市場の動きを示します。COWGの最新情報はライブチャートで確認できます。
COWG株に投資する方法は？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFへの投資では、年間の値幅26.20 - 36.70と現在の36.06を考慮します。注文は多くの場合36.06や36.36で行われる前に、3.83%や17.23%と比較されます。COWGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最高値は？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの過去1年の最高値は36.70でした。26.20 - 36.70内で株価は大きく変動し、36.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最低値は？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF(COWG)の年間最安値は26.20でした。現在の36.06や26.20 - 36.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COWGの動きはライブチャートで確認できます。
COWGの株式分割はいつ行われましたか？
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.34、25.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.34
- 始値
- 36.32
- 買値
- 36.06
- 買値
- 36.36
- 安値
- 36.05
- 高値
- 36.42
- 出来高
- 368
- 1日の変化
- -0.77%
- 1ヶ月の変化
- 3.83%
- 6ヶ月の変化
- 17.23%
- 1年の変化
- 25.51%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8