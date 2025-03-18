クォートセクション
通貨 / COWG
株に戻る

COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

36.06 USD 0.28 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COWGの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり36.05の安値と36.42の高値で取引されました。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COWG News

よくあるご質問

COWG株の現在の価格は？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株価は本日36.06です。-0.77%内で取引され、前日の終値は36.34、取引量は368に達しました。COWGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は配当を出しますか？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの現在の価格は36.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.51%やUSDにも注目します。COWGの動きはライブチャートで確認できます。

COWG株を買う方法は？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株は現在36.06で購入可能です。注文は通常36.06または36.36付近で行われ、368や-0.72%が市場の動きを示します。COWGの最新情報はライブチャートで確認できます。

COWG株に投資する方法は？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFへの投資では、年間の値幅26.20 - 36.70と現在の36.06を考慮します。注文は多くの場合36.06や36.36で行われる前に、3.83%や17.23%と比較されます。COWGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最高値は？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの過去1年の最高値は36.70でした。26.20 - 36.70内で株価は大きく変動し、36.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの株の最低値は？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF(COWG)の年間最安値は26.20でした。現在の36.06や26.20 - 36.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COWGの動きはライブチャートで確認できます。

COWGの株式分割はいつ行われましたか？

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.34、25.51%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.05 36.42
1年のレンジ
26.20 36.70
以前の終値
36.34
始値
36.32
買値
36.06
買値
36.36
安値
36.05
高値
36.42
出来高
368
1日の変化
-0.77%
1ヶ月の変化
3.83%
6ヶ月の変化
17.23%
1年の変化
25.51%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8