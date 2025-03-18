- Übersicht
COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Der Wechselkurs von COWG hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.01 bis zu einem Hoch von 36.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COWG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COWG heute?
Die Aktie von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) notiert heute bei 36.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.34 und das Handelsvolumen erreichte 655. Das Live-Chart von COWG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COWG Dividenden?
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF wird derzeit mit 36.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COWG zu verfolgen.
Wie kaufe ich COWG-Aktien?
Sie können Aktien von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) zum aktuellen Kurs von 36.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.27 oder 36.57 platziert, während 655 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COWG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COWG-Aktien?
Bei einer Investition in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF müssen die jährliche Spanne 26.20 - 36.70 und der aktuelle Kurs 36.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.43% und 17.91%, bevor sie Orders zu 36.27 oder 36.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COWG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Der höchste Kurs von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) im vergangenen Jahr lag bei 36.70. Innerhalb von 26.20 - 36.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Der niedrigste Kurs von Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) im Laufe des Jahres betrug 26.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.27 und der Spanne 26.20 - 36.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COWG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COWG statt?
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.34 und 26.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.34
- Eröffnung
- 36.32
- Bid
- 36.27
- Ask
- 36.57
- Tief
- 36.01
- Hoch
- 36.42
- Volumen
- 655
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 4.43%
- 6-Monatsänderung
- 17.91%
- Jahresänderung
- 26.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8