КотировкиРазделы
Валюты / COWG
Назад в Рынок акций США

COWG: Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

36.20 USD 0.14 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COWG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.11, а максимальная — 36.42.

Следите за динамикой Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости COWG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COWG сегодня?

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) сегодня оценивается на уровне 36.20. Инструмент торгуется в пределах -0.39%, вчерашнее закрытие составило 36.34, а торговый объем достиг 173. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COWG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF в настоящее время оценивается в 36.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.00% и USD. Отслеживайте движения COWG на графике в реальном времени.

Как купить акции COWG?

Вы можете купить акции Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) по текущей цене 36.20. Ордера обычно размещаются около 36.20 или 36.50, тогда как 173 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COWG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COWG?

Инвестирование в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 26.20 - 36.70 и текущей цены 36.20. Многие сравнивают 4.23% и 17.69% перед размещением ордеров на 36.20 или 36.50. Изучайте ежедневные изменения цены COWG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?

Самая высокая цена Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) за последний год составила 36.70. Акции заметно колебались в пределах 26.20 - 36.70, сравнение с 36.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?

Самая низкая цена Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) за год составила 26.20. Сравнение с текущими 36.20 и 26.20 - 36.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COWG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COWG?

В прошлом Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.34 и 26.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.11 36.42
Годовой диапазон
26.20 36.70
Предыдущее закрытие
36.34
Open
36.32
Bid
36.20
Ask
36.50
Low
36.11
High
36.42
Объем
173
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
4.23%
6-месячное изменение
17.69%
Годовое изменение
26.00%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8