- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
A taxa do COF-PJ para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.59 e o mais alto foi 19.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COF-PJ hoje?
Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) está avaliado em 19.59. O instrumento é negociado dentro de -0.36%, o fechamento de ontem foi 19.66, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PJ em tempo real.
As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?
Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 19.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.11% e USD. Monitore os movimentos de COF-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COF-PJ?
Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) pelo preço atual 19.59. Ordens geralmente são executadas perto de 19.59 ou 19.89, enquanto 60 e -0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COF-PJ?
Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 17.35 - 20.29 e o preço atual 19.59. Muitos comparam 4.26% e 8.11% antes de enviar ordens em 19.59 ou 19.89. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) no último ano foi 20.29. As ações oscilaram bastante dentro de 17.35 - 20.29, e a comparação com 19.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) no ano foi 17.35. A comparação com o preço atual 19.59 e 17.35 - 20.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PJ?
No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.66 e 8.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.66
- Open
- 19.66
- Bid
- 19.59
- Ask
- 19.89
- Low
- 19.59
- High
- 19.68
- Volume
- 60
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- 4.26%
- Mudança de 6 meses
- 8.11%
- Mudança anual
- 8.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4