COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

19.59 USD 0.07 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do COF-PJ para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.59 e o mais alto foi 19.68.

Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de COF-PJ hoje?

Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) está avaliado em 19.59. O instrumento é negociado dentro de -0.36%, o fechamento de ontem foi 19.66, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PJ em tempo real.

As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?

Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 19.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.11% e USD. Monitore os movimentos de COF-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de COF-PJ?

Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) pelo preço atual 19.59. Ordens geralmente são executadas perto de 19.59 ou 19.89, enquanto 60 e -0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de COF-PJ?

Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 17.35 - 20.29 e o preço atual 19.59. Muitos comparam 4.26% e 8.11% antes de enviar ordens em 19.59 ou 19.89. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) no último ano foi 20.29. As ações oscilaram bastante dentro de 17.35 - 20.29, e a comparação com 19.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) no ano foi 17.35. A comparação com o preço atual 19.59 e 17.35 - 20.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PJ?

No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.66 e 8.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.59 19.68
Faixa anual
17.35 20.29
Fechamento anterior
19.66
Open
19.66
Bid
19.59
Ask
19.89
Low
19.59
High
19.68
Volume
60
Mudança diária
-0.36%
Mudança mensal
4.26%
Mudança de 6 meses
8.11%
Mudança anual
8.11%
