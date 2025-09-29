クォートセクション
通貨 / COF-PJ
株に戻る

COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

19.59 USD 0.07 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COF-PJの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり19.59の安値と19.68の高値で取引されました。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

COF-PJ株の現在の価格は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株価は本日19.59です。-0.36%内で取引され、前日の終値は19.66、取引量は60に達しました。COF-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は配当を出しますか？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は19.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.11%やUSDにも注目します。COF-PJの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PJ株を買う方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は現在19.59で購入可能です。注文は通常19.59または19.89付近で行われ、60や-0.36%が市場の動きを示します。COF-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

COF-PJ株に投資する方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅17.35 - 20.29と現在の19.59を考慮します。注文は多くの場合19.59や19.89で行われる前に、4.26%や8.11%と比較されます。COF-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は20.29でした。17.35 - 20.29内で株価は大きく変動し、19.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PJ)の年間最安値は17.35でした。現在の19.59や17.35 - 20.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PJの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PJの株式分割はいつ行われましたか？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.66、8.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.59 19.68
1年のレンジ
17.35 20.29
以前の終値
19.66
始値
19.66
買値
19.59
買値
19.89
安値
19.59
高値
19.68
出来高
60
1日の変化
-0.36%
1ヶ月の変化
4.26%
6ヶ月の変化
8.11%
1年の変化
8.11%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待