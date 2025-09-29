- 概要
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
COF-PJの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり19.59の安値と19.68の高値で取引されました。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
COF-PJ株の現在の価格は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株価は本日19.59です。-0.36%内で取引され、前日の終値は19.66、取引量は60に達しました。COF-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は配当を出しますか？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は19.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.11%やUSDにも注目します。COF-PJの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PJ株を買う方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は現在19.59で購入可能です。注文は通常19.59または19.89付近で行われ、60や-0.36%が市場の動きを示します。COF-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
COF-PJ株に投資する方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅17.35 - 20.29と現在の19.59を考慮します。注文は多くの場合19.59や19.89で行われる前に、4.26%や8.11%と比較されます。COF-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は20.29でした。17.35 - 20.29内で株価は大きく変動し、19.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PJ)の年間最安値は17.35でした。現在の19.59や17.35 - 20.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PJの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PJの株式分割はいつ行われましたか？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.66、8.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.66
- 始値
- 19.66
- 買値
- 19.59
- 買値
- 19.89
- 安値
- 19.59
- 高値
- 19.68
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- -0.36%
- 1ヶ月の変化
- 4.26%
- 6ヶ月の変化
- 8.11%
- 1年の変化
- 8.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前