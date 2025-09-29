Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は19.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.11%やUSDにも注目します。COF-PJの動きはライブチャートで確認できます。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅17.35 - 20.29と現在の19.59を考慮します。注文は多くの場合19.59や19.89で行われる前に、4.26%や8.11%と比較されます。COF-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は20.29でした。17.35 - 20.29内で株価は大きく変動し、19.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PJ)の年間最安値は17.35でした。現在の19.59や17.35 - 20.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PJの動きはライブチャートで確認できます。