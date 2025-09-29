报价部分
货币 / COF-PJ
回到股票

COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

19.59 USD 0.07 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COF-PJ汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点19.59和高点19.68进行交易。

关注Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COF-PJ股票今天的价格是多少？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票今天的定价为19.59。它在-0.36%范围内交易，昨天的收盘价为19.66，交易量达到60。COF-PJ的实时价格图表显示了这些更新。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票是否支付股息？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre目前的价值为19.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.11%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PJ走势。

如何购买COF-PJ股票？

您可以以19.59的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票。订单通常设置在19.59或19.89附近，而60和-0.36%显示市场活动。立即关注COF-PJ的实时图表更新。

如何投资COF-PJ股票？

投资Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre需要考虑年度范围17.35 - 20.29和当前价格19.59。许多人在以19.59或19.89下订单之前，会比较4.26%和。实时查看COF-PJ价格图表，了解每日变化。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是20.29。在17.35 - 20.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre的绩效。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PJ）的最低价格为17.35。将其与当前的19.59和17.35 - 20.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COF-PJ股票是什么时候拆分的？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.66和8.11%中可见。

日范围
19.59 19.68
年范围
17.35 20.29
前一天收盘价
19.66
开盘价
19.66
卖价
19.59
买价
19.89
最低价
19.59
最高价
19.68
交易量
60
日变化
-0.36%
月变化
4.26%
6个月变化
8.11%
年变化
8.11%
