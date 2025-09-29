КотировкиРазделы
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

19.61 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COF-PJ за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.59, а максимальная — 19.68.

Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COF-PJ сегодня?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) сегодня оценивается на уровне 19.61. Инструмент торгуется в пределах -0.25%, вчерашнее закрытие составило 19.66, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 19.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.22% и USD. Отслеживайте движения COF-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции COF-PJ?

Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) по текущей цене 19.61. Ордера обычно размещаются около 19.61 или 19.91, тогда как 52 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COF-PJ?

Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 17.35 - 20.29 и текущей цены 19.61. Многие сравнивают 4.36% и 8.22% перед размещением ордеров на 19.61 или 19.91. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) за последний год составила 20.29. Акции заметно колебались в пределах 17.35 - 20.29, сравнение с 19.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) за год составила 17.35. Сравнение с текущими 19.61 и 17.35 - 20.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COF-PJ?

В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.66 и 8.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.59 19.68
Годовой диапазон
17.35 20.29
Предыдущее закрытие
19.66
Open
19.66
Bid
19.61
Ask
19.91
Low
19.59
High
19.68
Объем
52
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
4.36%
6-месячное изменение
8.22%
Годовое изменение
8.22%
