COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Курс COF-PJ за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.59, а максимальная — 19.68.
Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COF-PJ сегодня?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) сегодня оценивается на уровне 19.61. Инструмент торгуется в пределах -0.25%, вчерашнее закрытие составило 19.66, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 19.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.22% и USD. Отслеживайте движения COF-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции COF-PJ?
Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) по текущей цене 19.61. Ордера обычно размещаются около 19.61 или 19.91, тогда как 52 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COF-PJ?
Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 17.35 - 20.29 и текущей цены 19.61. Многие сравнивают 4.36% и 8.22% перед размещением ордеров на 19.61 или 19.91. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) за последний год составила 20.29. Акции заметно колебались в пределах 17.35 - 20.29, сравнение с 19.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) за год составила 17.35. Сравнение с текущими 19.61 и 17.35 - 20.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COF-PJ?
В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.66 и 8.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.66
- Open
- 19.66
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Low
- 19.59
- High
- 19.68
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 4.36%
- 6-месячное изменение
- 8.22%
- Годовое изменение
- 8.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%