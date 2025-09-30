- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Le taux de change de COF-PJ a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.59 et à un maximum de 19.68.
Suivez la dynamique Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COF-PJ aujourd'hui ?
L'action Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre est cotée à 19.59 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.36%, a clôturé hier à 19.66 et son volume d'échange a atteint 60. Le graphique en temps réel du cours de COF-PJ présente ces mises à jour.
L'action Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre verse-t-elle des dividendes ?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre est actuellement valorisé à 19.59. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COF-PJ.
Comment acheter des actions COF-PJ ?
Vous pouvez acheter des actions Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre au cours actuel de 19.59. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.59 ou de 19.89, le 60 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COF-PJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COF-PJ ?
Investir dans Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.35 - 20.29 et le prix actuel 19.59. Beaucoup comparent 4.26% et 8.11% avant de passer des ordres à 19.59 ou 19.89. Consultez le graphique du cours de COF-PJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus élevé de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP l'année dernière était 20.29. Au cours de 17.35 - 20.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus bas de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) sur l'année a été 17.35. Sa comparaison avec 19.59 et 17.35 - 20.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COF-PJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COF-PJ a-t-elle été divisée ?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.66 et 8.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.66
- Ouverture
- 19.66
- Bid
- 19.59
- Ask
- 19.89
- Plus Bas
- 19.59
- Plus Haut
- 19.68
- Volume
- 60
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 4.26%
- Changement à 6 Mois
- 8.11%
- Changement Annuel
- 8.11%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4