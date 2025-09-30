QuotazioniSezioni
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

19.59 USD 0.07 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COF-PJ ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.59 e ad un massimo di 19.68.

Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COF-PJ oggi?

Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sono prezzate a 19.59. Viene scambiato all'interno di -0.36%, la chiusura di ieri è stata 19.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 60. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagano dividendi?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre è attualmente valutato a 19.59. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PJ.

Come acquistare azioni COF-PJ?

Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre al prezzo attuale di 19.59. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.59 o 19.89, mentre 60 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COF-PJ?

Investire in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica considerare l'intervallo annuale 17.35 - 20.29 e il prezzo attuale 19.59. Molti confrontano 4.26% e 8.11% prima di effettuare ordini su 19.59 o 19.89. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 20.29. All'interno di 17.35 - 20.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) nel corso dell'anno è stato 17.35. Confrontandolo con gli attuali 19.59 e 17.35 - 20.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PJ?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.66 e 8.11%.

Intervallo Giornaliero
19.59 19.68
Intervallo Annuale
17.35 20.29
Chiusura Precedente
19.66
Apertura
19.66
Bid
19.59
Ask
19.89
Minimo
19.59
Massimo
19.68
Volume
60
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
4.26%
Variazione Semestrale
8.11%
Variazione Annuale
8.11%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4