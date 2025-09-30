KurseKategorien
COF-PJ
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

19.59 USD 0.07 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COF-PJ hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.59 bis zu einem Hoch von 19.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von COF-PJ heute?

Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) notiert heute bei 19.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.66 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von COF-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie COF-PJ Dividenden?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre wird derzeit mit 19.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich COF-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) zum aktuellen Kurs von 19.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.59 oder 19.89 platziert, während 60 und -0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in COF-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre müssen die jährliche Spanne 17.35 - 20.29 und der aktuelle Kurs 19.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.26% und 8.11%, bevor sie Orders zu 19.59 oder 19.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 20.29. Innerhalb von 17.35 - 20.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) im Laufe des Jahres betrug 17.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.59 und der Spanne 17.35 - 20.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von COF-PJ statt?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.66 und 8.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.59 19.68
Jahresspanne
17.35 20.29
Vorheriger Schlusskurs
19.66
Eröffnung
19.66
Bid
19.59
Ask
19.89
Tief
19.59
Hoch
19.68
Volumen
60
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
4.26%
6-Monatsänderung
8.11%
Jahresänderung
8.11%
