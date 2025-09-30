- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COF-PJ: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Der Wechselkurs von COF-PJ hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.59 bis zu einem Hoch von 19.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COF-PJ heute?
Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) notiert heute bei 19.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.66 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von COF-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COF-PJ Dividenden?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre wird derzeit mit 19.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich COF-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PJ) zum aktuellen Kurs von 19.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.59 oder 19.89 platziert, während 60 und -0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COF-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre müssen die jährliche Spanne 17.35 - 20.29 und der aktuelle Kurs 19.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.26% und 8.11%, bevor sie Orders zu 19.59 oder 19.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 20.29. Innerhalb von 17.35 - 20.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PJ) im Laufe des Jahres betrug 17.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.59 und der Spanne 17.35 - 20.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COF-PJ statt?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.66 und 8.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.66
- Eröffnung
- 19.66
- Bid
- 19.59
- Ask
- 19.89
- Tief
- 19.59
- Hoch
- 19.68
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 4.26%
- 6-Monatsänderung
- 8.11%
- Jahresänderung
- 8.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4