CNTX: Context Therapeutics Inc
1.00 USD 0.12 (13.64%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNTX para hoje mudou para 13.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.87 e o mais alto foi 1.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Context Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CNTX Notícias
Faixa diária
0.87 1.01
Faixa anual
0.49 2.59
- Fechamento anterior
- 0.88
- Open
- 0.88
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Low
- 0.87
- High
- 1.01
- Volume
- 608
- Mudança diária
- 13.64%
- Mudança mensal
- 17.65%
- Mudança de 6 meses
- 61.29%
- Mudança anual
- -49.24%
