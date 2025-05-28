通貨 / CNTX
CNTX: Context Therapeutics Inc
1.00 USD 0.12 (13.64%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNTXの今日の為替レートは、13.64%変化しました。日中、通貨は1あたり0.87の安値と1.01の高値で取引されました。
Context Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CNTX News
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Context Therapeutics: Undervalued Cancer Fighter (NASDAQ:CNTX)
- Citizens JMP affirms $4 price target on Context Therapeutics stock
- Context Therapeutics Announces CTIM-76 Trial in Progress Poster Presentation at 2025 ASCO Meeting
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Centrexion Therapeutics stock hits 52-week low at $0.55
- Citizens JMP highlights bispecific antibodies progress
1日のレンジ
0.87 1.01
1年のレンジ
0.49 2.59
- 以前の終値
- 0.88
- 始値
- 0.88
- 買値
- 1.00
- 買値
- 1.30
- 安値
- 0.87
- 高値
- 1.01
- 出来高
- 608
- 1日の変化
- 13.64%
- 1ヶ月の変化
- 17.65%
- 6ヶ月の変化
- 61.29%
- 1年の変化
- -49.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K