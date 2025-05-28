Währungen / CNTX
CNTX: Context Therapeutics Inc
1.00 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNTX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.96 bis zu einem Hoch von 1.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Context Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNTX News
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Context Therapeutics: Undervalued Cancer Fighter (NASDAQ:CNTX)
- Citizens JMP affirms $4 price target on Context Therapeutics stock
- Context Therapeutics Announces CTIM-76 Trial in Progress Poster Presentation at 2025 ASCO Meeting
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Centrexion Therapeutics stock hits 52-week low at $0.55
- Citizens JMP highlights bispecific antibodies progress
Tagesspanne
0.96 1.07
Jahresspanne
0.49 2.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.00
- Eröffnung
- 1.07
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Tief
- 0.96
- Hoch
- 1.07
- Volumen
- 513
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 17.65%
- 6-Monatsänderung
- 61.29%
- Jahresänderung
- -49.24%
