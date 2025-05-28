Valute / CNTX
CNTX: Context Therapeutics Inc
0.97 USD 0.03 (3.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNTX ha avuto una variazione del -3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.96 e ad un massimo di 1.07.
Segui le dinamiche di Context Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CNTX News
Intervallo Giornaliero
0.96 1.07
Intervallo Annuale
0.49 2.59
- Chiusura Precedente
- 1.00
- Apertura
- 1.07
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Minimo
- 0.96
- Massimo
- 1.07
- Volume
- 679
- Variazione giornaliera
- -3.00%
- Variazione Mensile
- 14.12%
- Variazione Semestrale
- 56.45%
- Variazione Annuale
- -50.76%
21 settembre, domenica