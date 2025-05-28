QuotazioniSezioni
CNTX: Context Therapeutics Inc

0.97 USD 0.03 (3.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNTX ha avuto una variazione del -3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.96 e ad un massimo di 1.07.

Intervallo Giornaliero
0.96 1.07
Intervallo Annuale
0.49 2.59
Chiusura Precedente
1.00
Apertura
1.07
Bid
0.97
Ask
1.27
Minimo
0.96
Massimo
1.07
Volume
679
Variazione giornaliera
-3.00%
Variazione Mensile
14.12%
Variazione Semestrale
56.45%
Variazione Annuale
-50.76%
