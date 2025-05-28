Валюты / CNTX
CNTX: Context Therapeutics Inc
0.85 USD 0.04 (4.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNTX за сегодня изменился на 4.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.82, а максимальная — 0.86.
Следите за динамикой Context Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.82 0.86
Годовой диапазон
0.49 2.59
- Предыдущее закрытие
- 0.81
- Open
- 0.86
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Low
- 0.82
- High
- 0.86
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- 4.94%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 37.10%
- Годовое изменение
- -56.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.