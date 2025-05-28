КотировкиРазделы
Валюты / CNTX
CNTX: Context Therapeutics Inc

0.85 USD 0.04 (4.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNTX за сегодня изменился на 4.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.82, а максимальная — 0.86.

Следите за динамикой Context Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.82 0.86
Годовой диапазон
0.49 2.59
Предыдущее закрытие
0.81
Open
0.86
Bid
0.85
Ask
1.15
Low
0.82
High
0.86
Объем
56
Дневное изменение
4.94%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
37.10%
Годовое изменение
-56.85%
